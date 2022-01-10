Уголовный кодекс дополнили статьей о лихачах

Теперь злостным нарушителям ПДД грозит до трех лет тюрьмы, сообщает РБК.

Граждане, которых лишили прав за превышение скорости на 60 км/ч или более, либо за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути более двух раз, получат штраф в 200-300 тыс. руб.

Нарушителям также может грозить до двух лет лишения свободы. Если осужденный по новой статье снова нарушит закон, суд может увеличить тюремный срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности до шести лет.

Законопроект внесли в Госдуму 17 декабря. 24 декабря законопроект одобрил Совет Федерации, а 30 числа его подписал президент.