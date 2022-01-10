Реабилитационный центр, бассейн и школу построят в Нижнеудинском районе

Центр будет расположен в посёлке Мельница, школа и бассейн в Нижнеудинске. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 1 сентября, рассказали SIA.RU администрации области.

Социально-реабилитационный центр предназначен для профилактики безнадзорности, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних от 1,5 до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Среди задач – поддержка семьям, оказавшимися в социально опасном положении, и семьям, где воспитывают детей-инвалидов.

В Нижнеудинске 1 сентября откроют школу №1, рассчитанную на 520 мест. Её строят взамен старого здания. К новому учебному году планируют завершить капитальный ремонт в школе №11. Также в городе планируют открыть плавательный бассейн. Работы идут за счёт инвестора – компании «Полюс». На данный момент строительная готовность объекта составляет 70%.