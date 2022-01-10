Новикомбанк ввел с января повышенный «Кэшбэк» по новым категориям

Держателям карт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, с первого дня нового года начисляется повышенный кешбэк в размере 5% за оплату товаров и услуг из популярных в праздники категорий: «Развлечения», «Цветы» и «Красота». Предложение действует до 31 марта 2022 года.

Категория «Развлечения» включает в себя оплату занятий в танцевальных залах, школах и студиях; билетов в океанариумы и дельфинарии, на театральные представления, выступлений оркестров и музыкальных групп. Также сюда относится оплата в бильярдных и боулинг-центрах, занятия гольфом, посещение спортивных соревнований. Геймеры смогут вернуть часть стоимости за покупку принадлежностей для видеоигр и оплату посещения клубов видеоигр.

В категорию «Цветы» входят покупки в розничных магазинах, продающих обрезанные цветы, различные цветочные приспособления, саженцы, оборудование для выращивания растений и инвентарь для питомников.

К категории «Красота» относятся покупки в магазинах косметики, оплата услуг в парикмахерских, салонах красоты, массажных салонах и СПА-услуг.

Размер кешбэка за покупки, которые не входят в перечень избранных, зависит от общей суммы покупок по карте. Выплата производится в течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

«Новикомбанк ежеквартально обновляет категории повышенного кешбэка, ориентируясь на наиболее востребованные товары и услуги, и постоянно совершенствует продукты и сервисы для того, чтобы они были удобны и выгодны клиентам. Вернуть часть потраченных средств достаточно просто. Для этого необходимо подключить программы «Кэшбэк» или «Бонусы» и оплачивать покупки картой, в том числе и совершенные в интернете. При этом по программе «Бонусы» клиент может получить больший размер вознаграждения, чем по «Кэшбэк» (до 20% от покупок по карте). Подключение программ можно сделать за пару кликов в Мобильном приложении банка, там же доступна функция просмотра информации о размере выплаченного вознаграждения», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

По картам Новикомбанка предоставляется пять бонусных сервисов: программа «Кэшбэк» от Новикомбанка, программа «Бонусы» от Новикомбанка, кешбэк за товары от товаропроизводителей, программы лояльности «Привет, Мир!» и «Город». Программа «Кэшбэк» подключается к одной или нескольким картам Новикомбанка, например, к кредитной карте и социально-платежной карте работника Ростеха. Сделать это можно через мобильное приложение, в офисе банка, через персонального менеджера или по телефону: +7 800 250-70-07.