Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить кэшбэк за заказ конфет на сайте магазина "Алёнка"

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 7% кэшбэка за заказ любых товаров на сайте магазина «Алёнка».



Для этого потребуется:



• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить любые покупки на сайте «Алёнка» зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 7%. Максимальная сумма кэшбэка — 300 рублей в месяц;

• кэшбэк будет начислен на карту не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Принять участие в акции можно с 15 декабря 2021 по 15 февраля 2022.



Организатор акции — ООО "Объединенная Кондитерская Сеть".

ОГРН: 1157746676988.

Юридический адрес: 115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1, +7 (499) 110-05-96.