Банк «Приморье» ввел новые программы лояльности для дебетовых карт

Банк «Приморье» обновил программы лояльности для дебетовых карт. Теперь клиенты могут выбрать из трех видов программ: «Классик», «Престиж» и «Премиум». В первых двух категориях к выпуску доступны карты Visa Gold Rewards и Мир Привилегия Плюс, в категории «Престиж», помимо этих карт, можно выпустить и карту Visa Platinum.

— К Новому году мы полностью обновили линейку дебетовых карт Банка, сделали ее более современной и соответствующей тенденциям. Мы сформировали ее, исходя из суммы ежемесячных расходов клиентов, и отказавшись от специализированных видов карт с cash-back , — комментирует начальник Управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев. — Сейчас для карт с любой программой лояльности действует стандартный Cash-back 1% на всё, плюс, в зависимости от вида программы и суммы ежемесячных расходов, предусмотрен свой набор категорий для выплаты повышенного cash-back .

Так, для карт программы «Классик» начисляется cash-back 3% в категориях: АЗС, Транспорт, Отдых и развлечения при сумме покупок по карте от 20 000 рублей в месяц.

По картам «Престиж» начисляется cash-back 5% в категориях: АЗС, Авто, Отдых и развлечения, Салоны красоты, парикмахерские, барберные (при сумме покупок от 50 000 рублей в месяц).

Для карт «Премиум» начисляется cash-back 7% в категориях: АЗС, Авто, Отдых и развлечения, Салоны красоты, парикмахерские, барберные, Аренда автомобилей, Спортзалы, Фитнес центры, Загородные клубы (при сумме покупок от 100 000 рублей в месяц).

Кроме того, по всем картам предусмотрены специальные предложения, скидки и дополнительные сервисы платежных систем — Visa или Мир.

Также среди преимуществ дебетовых карт Банка «Приморье»: бесплатное оформление и основной и дополнительной карт (до 3 штук). СМС-сервис , Мобильный Банк, Интернет-банк без комиссии. Переводы по СБП — до 100 000 рублей в месяц бесплатно. Выдача наличных в банкоматах любых банков — без комиссии от 30 000 до 120 000 рублей в месяц в зависимости от программы лояльности. Бесплатные дополнительные услуги (блокировка карты, переоформление, смена ПИН-кода в банкомате, смена лимитов по карте). Возможность выпустить «Моментальную» карту и получить ее сразу в день обращения в офис Банка.