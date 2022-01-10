Заболеваемость коронавирусом в Приангарье идет на спад

За несколько дней до начала новогодних праздников прирост составлял ~450 случаев, сейчас он снизился до ~250.

Несмотря на ожидания экспертов, заболеваемость в Иркутской области идет на спад. В тройке лидеров по заболеваемости – Иркутск (+90), Ангарск (+49), Иркутский район (+32).

Эпидобстановка улучшилась в Братске: в четвертую волну пандемии там фиксировали высокие показатели суточной заболеваемости и смертности. Сейчас же город вышел из тройки лидеров (за прошедшие сутки коронавирусом там заболели 11 человек).