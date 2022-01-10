Туристы чаще выбирают студии с посуточной арендой

Иркутск вошел в десятку городов с наибольшим предложением такого вида жилья.

Жители России стали активнее путешествовать по стране и чаще выбирать для проживания во время поездок студии – в 2021 году спрос на посуточную аренду студий среди российских туристов на Авито Недвижимости вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. В то же время рынок продолжил пополняться новыми предложениями: за год количество объявлений на платформе о сдаче студий в краткосрочную аренду в целом по стране увеличилось на 40%. Эксперты Авито Недвижимости рассказали, в каких регионах самый большой выбор туристистического жилья и как изменились арендные ставки в крупных городах.

В 2021 году количество объявлений о сдаче студий в краткосрочную аренду в России на Авито Недвижимости увеличилось на 40% по сравнению с 2020 годом, при этом по общему объему предложения среди российских городов лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Большой выбор студий будет у путешественников в курортных регионах – Севастополе, Краснодаре и Ялте. В первую десятку городов по количеству предложений студий в посуточную аренду на Авито Недвижимости также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Иркутск в данном рейтинге Авито Недвижимости занял 12 позицию.

«Студии становятся все более востребованным типом жилья среди туристов, так как это оптимальная альтернатива гостиницам и отелям: на Авито Недвижимости за последний год интерес к туристической аренде студий вырос в 2 раза. Как правило, студии доступнее для путешественников по стоимости, при этом на рынке появляется все больше новых и качественных предложений. Так, с активным развитием внутреннего туризма многие жители крупных городов с развитой туристической сферой и высоким турпотоком приняли решение инвестировать в студии и начать собственный арендный бизнес. Найти потенциальных арендаторов сегодня можно достаточно быстро с помощью онлайн-платформ, поэтому большинство из них размещают объявления на Авито Недвижимости. Это удобно и клиентам: на одном ресурсе собрано множество разнообразных предложений, подобрать наиболее подходящее можно с помощью фильтров, а забронировать понравившийся вариант – путем онлайн-бронирования», – комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

Средняя площадь представленных на Авито Недвижимости студий в 2021 году составила 29 кв.м, что на 3% меньше показателей среднего метража годом ранее.

Среди крупных российских городов увеличение средней площади сдаваемых в посуточную аренду студий было зафиксировано лишь в Ялте – с 32 кв.м до 35 кв.м (+9%). В большинстве городов средняя площадь студий не изменилась, в то же время самое заметное уменьшение среднего метража было отмечено в Воронеже и Уфе – с 35 кв.м до 32 кв.м (-9%). При этом наиболее просторные варианты студий туристы могут найти в Махачкале – в среднем 40 кв.м, Самаре – 37 кв.м и Брянске – 36 кв.м. В Иркутске средняя площадь студий составила 35 кв.м.

Рейтинг крупных российских городов по числу предложений студий в краткосрочную аренду, данные Авито Недвижимости