Туристы чаще выбирают студии с посуточной арендой

Иркутск вошел в десятку городов с наибольшим предложением такого вида жилья.
Жители России стали активнее путешествовать по стране и чаще выбирать для проживания во время поездок студии – в 2021 году спрос на посуточную аренду студий среди российских туристов на Авито Недвижимости вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. В то же время рынок продолжил пополняться новыми предложениями: за год количество объявлений на платформе о сдаче студий в краткосрочную аренду в целом по стране увеличилось на 40%. Эксперты Авито Недвижимости рассказали, в каких регионах самый большой выбор туристистического жилья и как изменились арендные ставки в крупных городах.
В 2021 году количество объявлений о сдаче студий в краткосрочную аренду в России на Авито Недвижимости увеличилось на 40% по сравнению с 2020 годом, при этом по общему объему предложения среди российских городов лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Большой выбор студий будет у путешественников в курортных регионах – Севастополе, Краснодаре и Ялте. В первую десятку городов по количеству предложений студий в посуточную аренду на Авито Недвижимости также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Иркутск в данном рейтинге Авито Недвижимости занял 12 позицию.
«Студии становятся все более востребованным типом жилья среди туристов, так как это оптимальная альтернатива гостиницам и отелям: на Авито Недвижимости за последний год интерес к туристической аренде студий вырос в 2 раза. Как правило, студии доступнее для путешественников по стоимости, при этом на рынке появляется все больше новых и качественных предложений. Так, с активным развитием внутреннего туризма многие жители крупных городов с развитой туристической сферой и высоким турпотоком приняли решение инвестировать в студии и начать собственный арендный бизнес. Найти потенциальных арендаторов сегодня можно достаточно быстро с помощью онлайн-платформ, поэтому большинство из них размещают объявления на Авито Недвижимости. Это удобно и клиентам: на одном ресурсе собрано множество разнообразных предложений, подобрать наиболее подходящее можно с помощью фильтров, а забронировать понравившийся вариант – путем онлайн-бронирования», – комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.
Средняя площадь представленных на Авито Недвижимости студий в 2021 году составила 29 кв.м, что на 3% меньше показателей среднего метража годом ранее.
Среди крупных российских городов увеличение средней площади сдаваемых в посуточную аренду студий было зафиксировано лишь в Ялте – с 32 кв.м до 35 кв.м (+9%). В большинстве городов средняя площадь студий не изменилась, в то же время самое заметное уменьшение среднего метража было отмечено в Воронеже и Уфе – с 35 кв.м до 32 кв.м (-9%). При этом наиболее просторные варианты студий туристы могут найти в Махачкале – в среднем 40 кв.м, Самаре – 37 кв.м и Брянске – 36 кв.м. В Иркутске средняя площадь студий составила 35 кв.м.
Рейтинг крупных российских городов по числу предложений студий в краткосрочную аренду, данные Авито Недвижимости
|
№
|
Город
|
Кол-во объявлений, 2021
|
Средняя стоимость аренды, руб./сут.
|
Средняя площадь
|
1
|
Сочи
|
5 609
|
2 000
|
28
|
2
|
Санкт-Петербург
|
4 314
|
1 650
|
25
|
3
|
Москва
|
2 452
|
2 340
|
22
|
4
|
Севастополь
|
1 168
|
2 000
|
30
|
5
|
Краснодар
|
985
|
1 299
|
25
|
6
|
Ялта
|
910
|
2 500
|
35
|
7
|
Новосибирск
|
859
|
1 500
|
30
|
8
|
Екатеринбург
|
694
|
1 590
|
30
|
9
|
Тюмень
|
617
|
1 400
|
30
|
10
|
Казань
|
522
|
1 500
|
30
|
11
|
Ростов-на-Дону
|
470
|
1 500
|
30
|
12
|
Иркутск
|
442
|
1 500
|
35
|
13
|
Челябинск
|
413
|
1 200
|
30
|
14
|
Красноярск
|
358
|
1 300
|
27
|
15
|
Уфа
|
330
|
1 500
|
32
|
16
|
Нижний Новгород
|
308
|
1 500
|
25
|
17
|
Пермь
|
306
|
1 490
|
30
|
18
|
Омск
|
229
|
1 500
|
35
|
19
|
Барнаул
|
216
|
1 200
|
28
|
20
|
Самара
|
213
|
1 600
|
37
|
21
|
Волгоград
|
205
|
1 300
|
33
|
22
|
Томск
|
189
|
1 399
|
30
|
23
|
Воронеж
|
179
|
1 500
|
32
|
24
|
Калининград
|
175
|
1 700
|
33
|
25
|
Киров
|
155
|
800
|
27
|
26
|
Саратов
|
155
|
1 300
|
35
|
27
|
Хабаровск
|
135
|
1 700
|
29
|
28
|
Астрахань
|
126
|
1 490
|
35
|
29
|
Ярославль
|
122
|
1 500
|
33
|
30
|
Ставрополь
|
88
|
1 300
|
30
|
31
|
Рязань
|
68
|
1 300
|
30
|
32
|
Махачкала
|
60
|
2 000
|
40
|
33
|
Ульяновск
|
54
|
1 500
|
34
|
34
|
Брянск
|
27
|
1 300
|
36