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Туристы чаще выбирают студии с посуточной арендой

Иркутск вошел в десятку городов с наибольшим предложением такого вида жилья.

Жители России стали активнее путешествовать по стране и чаще выбирать для проживания во время поездок студии – в 2021 году спрос на посуточную аренду студий среди российских туристов на Авито Недвижимости вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. В то же время рынок продолжил пополняться новыми предложениями: за год количество объявлений на платформе о сдаче студий в краткосрочную аренду в целом по стране увеличилось на 40%. Эксперты Авито Недвижимости рассказали, в каких регионах самый большой выбор туристистического жилья и как изменились арендные ставки в крупных городах.

В 2021 году количество объявлений о сдаче студий в краткосрочную аренду в России на Авито Недвижимости увеличилось на 40% по сравнению с 2020 годом, при этом по общему объему предложения среди российских городов лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Большой выбор студий будет у путешественников в курортных регионах – Севастополе, Краснодаре и Ялте. В первую десятку городов по количеству предложений студий в посуточную аренду на Авито Недвижимости также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Иркутск в данном рейтинге Авито Недвижимости занял 12 позицию.

«Студии становятся все более востребованным типом жилья среди туристов, так как это оптимальная альтернатива гостиницам и отелям: на Авито Недвижимости за последний год интерес к туристической аренде студий вырос в 2 раза. Как правило, студии доступнее для путешественников по стоимости, при этом на рынке появляется все больше новых и качественных предложений. Так, с активным развитием внутреннего туризма многие жители крупных городов с развитой туристической сферой и высоким турпотоком приняли решение инвестировать в студии и начать собственный арендный бизнес. Найти потенциальных арендаторов сегодня можно достаточно быстро с помощью онлайн-платформ, поэтому большинство из них размещают объявления на Авито Недвижимости. Это удобно и клиентам: на одном ресурсе собрано множество разнообразных предложений, подобрать наиболее подходящее можно с помощью фильтров, а забронировать понравившийся вариант – путем онлайн-бронирования», – комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости. 

Средняя площадь представленных на Авито Недвижимости студий в 2021 году составила 29 кв.м, что на 3% меньше показателей среднего метража годом ранее.

Среди крупных российских городов увеличение средней площади сдаваемых в посуточную аренду студий было зафиксировано лишь в Ялте – с 32 кв.м до 35 кв.м (+9%). В большинстве городов средняя площадь студий не изменилась, в то же время самое заметное уменьшение среднего метража было отмечено в Воронеже и Уфе – с 35 кв.м до 32 кв.м (-9%). При этом наиболее просторные варианты студий  туристы могут найти в Махачкале – в среднем 40 кв.м, Самаре – 37 кв.м и Брянске – 36 кв.м. В Иркутске средняя площадь студий составила 35 кв.м.

Рейтинг крупных российских городов по числу предложений студий в краткосрочную аренду, данные Авито Недвижимости

Город

Кол-во объявлений, 2021

Средняя стоимость аренды, руб./сут.

Средняя площадь

1

Сочи

5 609

2 000

28

2

Санкт-Петербург

4 314

1 650

25

3

Москва

2 452

2 340

22

4

Севастополь

1 168

2 000

30

5

Краснодар

985

1 299

25

6

Ялта

910

2 500

35

7

Новосибирск

859

1 500

30

8

Екатеринбург

694

1 590

30

9

Тюмень

617

1 400

30

10

Казань

522

1 500

30

11

Ростов-на-Дону

470

1 500

30

12

Иркутск

442

1 500

35

13

Челябинск

413

1 200

30

14

Красноярск

358

1 300

27

15

Уфа

330

1 500

32

16

Нижний Новгород

308

1 500

25

17

Пермь

306

1 490

30

18

Омск

229

1 500

35

19

Барнаул

216

1 200

28

20

Самара

213

1 600

37

21

Волгоград

205

1 300

33

22

Томск

189

1 399

30

23

Воронеж

179

1 500

32

24

Калининград

175

1 700

33

25

Киров

155

800

27

26

Саратов

155

1 300

35

27

Хабаровск

135

1 700

29

28

Астрахань

126

1 490

35

29

Ярославль

122

1 500

33

30

Ставрополь

88

1 300

30

31

Рязань

68

1 300

30

32

Махачкала

60

2 000

40

33

Ульяновск

54

1 500

34

34

Брянск

27

1 300

36

/ Сибирское Информационное Агентство /
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