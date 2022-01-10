За новогодние праздники в Киренск доставили 300 тонн мазута

Он необходимо для отопления домов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Это позволит полностью решить в городе вопрос с дефицитом, который образовался в конце декабря, – необходимый запас топлива не был вовремя сформирован ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим в конце декабря в Киренске и Киренском районе был введен режим повышенной готовности.

По данным на утро 10 января, на котельных Киренска имеется 266 тонн мазута. Его доставили из Ангарска и с буровой села Кривая Лука, которое находится в 50 километрах от Киренска. В ближайшее время доставят еще свыше 100 тонн, таким образом с начала января в Киренск будет завезено 420 тонн мазута.

Кроме того, в Киренске сформирован запас угля, в настоящий момент на котельных находится свыше 100 тонн, и топливо продолжают подвозить. Уголь поставляют в Киренск тремя автомобилями вместимостью 100 тонн каждый из Усть-Кута, где на станции Лена отгружено 600 тонн.