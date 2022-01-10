ПСБ: Пара доллар-рубль может вернуться в 73-75 руб.

Национальная валюта ослабла по итогам первой недели 2022 года: пара доллар-рубль поднялась выше 75 руб., отмечает Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

– Рубль в самом начале января подпал под выраженное давление, двигаясь вместе с рядом ключевых валют развивающихся рынков. Одним из основных негативных факторов выступила публикация 5 января протоколов ФРС, указавших на решимость регулятора повышать ключевую ставку, что способствовало росту долларовых ставок и усилению коррекционных настроений на мировых фондовых рынках: рынки, согласно фьючерсам на ставку ФРС, начали закладывать уже 4 повышения ставки в 2022 году (в конце года инвесторы рассчитывали на 3 повышения), причем первое повышение с 82% вероятностью стали ожидать уже на мартовском заседании Федрезерва. Повышению волатильности рубля (стоимость доллара поднималась выше 77 руб., - максимумы с апреля прошлого года) способствовали и невысокая торговая активность, вызванная «длинными» новогодними выходными в условиях локального обострения ситуации в Казахстане. Впрочем, к концу прошлой недели рубль смог частично отыграть просадку: доллар отступил к отметке 75,5 руб. при поддержке дорогой нефти (стоимость одного барреля Brent поднималась выше 82 долларов), а также надежд на стабилизацию ситуации в Казахстане.

Утро понедельника создает благоприятный фон для дальнейшего восстановления национальной валюты: нефть Brent торгуется в плюсе, как и фьючерсы на индексы Европы и США, указывая на восстановление аппетита к риску и открывая пространство для возврата российской валюты к более обоснованным с фундаментальной точки зрения уровням (по нашим оценкам, это район 72-73 руб.).

Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль сможет вернуться к отметке 75 руб. В случае прогресса на сегодняшних переговорах России и США в Женеве, а также России и НАТО 12 января, возможно возвращение стоимости доллара в диапазон 73-75 руб. уже в ближайшие дни.