Иркутские школы будут сообщать родителям, если ребенок не явился на занятия

Требование внесут в устав общеобразовательных учреждений, рассказали SIA.RU в мэрии.

Правило ввели в целях профилактики прогулов.

В свою очередь, родители или законные представители ребенка в случае болезни или иной уважительной причины также в течение 3 часов первого дня неявки обязаны уведомить общеобразовательную организацию о пропуске.

Если информация не поступила, классный руководитель должен выяснить причину.

В случае, если причина неявки является неуважительной или родители также не знают, где находится ребенок, педагог может сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав округа города Иркутска по месту проживания учащегося. Совместно принимаются все меры по розыску и передаче школьника семье.