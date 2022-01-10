СК начало проверки в Иркутской области из-за необеспечения детей-сирот жильем

На него в Приангарье претендуют 10 тысяч человек, рассказали SIA.RU в СК.

«Установлено, что в Иркутской области на учете состоит почти 10 тыс. сирот, имеющих право на получение жилья. Региональному министерству имущественных отношений на эти цели из областного и федерального бюджетов выделено около 2 млрд рублей. Жилыми помещениями обеспечено свыше полутора тысяч нуждающихся», – рассказали в ведомстве.

В ходя проверок установлено, что средства не были освоены в полном объеме, в бюджет возвращено 279 млн рублей, а сироты жильем на указанную сумму не обеспечены.