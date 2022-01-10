Кобзев потребовал проверить весь пригородный автотранспорт в Иркутской области

Поводом стал пожар 7 января, в результате которого сгорел междугородный автобус «Иркутск – Усть-Илимск» на трассе в районе Черемхова. Требование провести внеплановые рейды губернатор Игорь Кобзев озвучил на заседании оперативного штаба сегодня, 10 января.

– К счастью, никто не пострадал. <>. А если бы данный инцидент произошел на трассе в глухом месте в северных районах области при критически низкой температуре? Возникают вопросы к техническому состоянию автобуса, выпущенного в рейс, – пояснил Игорь Кобзев.

Глава региона также призвал муниципалитеты своевременно и качественно следить за состоянием дорог в регионе, чтобы снизить количество ДТП.