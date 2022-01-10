Ресторан «Чердак» привлекут к административной ответственности за нарушение антиковидных мер

Ресторан «Чердак», работающий в Иркутске на улице Мухиной, привлекут к административной ответственности. При проведении рейдовых мероприятий Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 8 января 2022 года было зафиксировано нарушение режима работы организации общественного питания, а именно заведение продолжило работать после 23:00 часов. Теперь ресторану может грозить крупный штраф.

Напомним, что на период празднования Нового года в Иркутской области требования к общепиту были смягчены, ресторанам разрешили работать без ограничений по времени, но до 3 января.

Нарушение правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 9 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения грозите приостановка деятельности сроком до 90 суток.

– Обращаем внимание хозяйствующих субъектов о необходимости неукоснительного исполнения требований указа Губернатора. Кроме того, у организаций, чья деятельность ограничена указом 279-уг, в обязанность входит проведение проверки QR-кодов и иных медицинских документов у посетителей, – подчеркнула руководитель ведомства Ольга Степанова.