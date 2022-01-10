Более восьми тысяч тонн снега вывезли в новогодние праздники с улиц Иркутска

С 1 по 9 января с улиц Иркутска было вывезено 8,5 тысяч тонн снега. Все дни в круглосуточном режиме работали от 60 до 100 единиц техники и 200 человек. Основные работы по вывозу снега проводились в вечернее и ночное время, сообщает пресс-служба мэрии.

– До 5 января нами проведен основной объем работы по вывозу снега. В последние дни декабря прошел снегопад, поэтому в расчистке дорог, тротуаров и общественных пространств было задействовано до 100 единиц спецтехники, – отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. – Особое внимание уделяем противогололедной обработке. При существующих погодных условиях – сильные перепады дневных и ночных температур, повышенная влажность – возрастает скорость образования наледи, особенно на дорогах и тротуарах вблизи реки Ангары.

Вечером 10 января, по прогнозам синоптиков, возможен слабый снег. В период снегопада дорожным службам поручено обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части.