Новогодние праздники в Иркутской области прошли без крупных аварий на электросетях

Новогодние каникулы 2022 года иркутские энергетики отработали намного лучше. Количество отключений электроэнергии в Приангарье в период праздников снизилось в 4 раза. Так, с 1 по 10 января 2022 года на территории региона зарегистрировано 4 технологических нарушения в сфере энергоснабжения, для сравнения – за тот же период прошлого года их было 17, сообщил глава региона Игорь Кобзев на заседании оперштаба.

Он подчеркнул, что все ситуации, связанные с аварийными отключениями света, будут рассмотрены в индивидуальном порядке, по результатам будут приняты меры.

Кроме того, с начала 2022 года в регионе не зафиксировано ни одного нарушения в сферах тепло-, водо- и газоснабжения. За тот же период 2021-го года произошло четыре случая отключения тепла и три случая отключения воды.

Ранее энергетики сообщали от тщательной подготовке к зиме 2022. На улучшение качества электроснабжения, строительство и реконструкцию питающих сетей в этом году ОАО «ИЭСК» направила более 3 млрд рублей. Построены и введены в эксплуатацию подстанции с общим приростом мощности 687 МВА, в рамках программы обеспечения надежности выполняется строительство и реконструкция более 400 объектов электроснабжения, реконструировано и построено более 300 км электрических сетей. Кроме плановых мероприятий по модернизации сети и таких масштабных проектов, как строительство новых подстанций и линий электропередач, на случай аварийных ситуаций ими была закуплена передвижная трансформаторная подстанция, которая по основным техническим характеристикам не отличается от подстанций, которые установлены стационарно. Она позволяет запитать на время ремонта небольшой населенный пункт на срок от одного дня до нескольких месяцев, – без каких-либо ограничений по количеству и качеству электроэнергии.