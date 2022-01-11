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Рекордное число госпитализированных с коронавирусом зафиксировано в США

Число госпитализированных с коронавирусом в США в понедельник достигло рекордных 132 646 человек, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Reuters. Предыдущий рекорд – 132 051 пациент с COVID-19 – был установлен в январе прошлого года.

За последние три недели фиксируемое количество госпитализированных пациентов удвоилось, так как омикрон-штамм начал активно распространяться в стране и стал доминирующим.

Хотя «омикрон», возможно, вызывает менее тяжелое протекание заболевания, его активное распространение и рост количества инфицированных могут перегрузить систему здравоохранения, предупреждают эксперты.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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