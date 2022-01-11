Банк «Хоум Кредит» может быть куплен АФК «Системой»

Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

У «Системы» уже есть МТС Банк, но он уступает по размерам «Хоум Кредиту», поэтому покупателем выступит другая структура группы, считает один из источников РБК. Рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется «Системой»), говорит другой источник. По словам одного из собеседников, переговоры близки к завершению, но сейчас их сдерживает ситуация в Казахстане, где у «Хоум Кредита» крупный дочерний банк. Пока планируется, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком.

Сообщение о том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу, появилось в начале октября. Решение было принято вскоре после смерти основателя группы Петра Келлнера, который погиб при крушении вертолета на Аляске в марте 2021 года.