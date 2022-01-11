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Рост цен на базовые продукты может привести к введению продуктовых карточек в России

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Экономисты просят не называть это «позором».

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», – передает РИА Новости слова научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга.

При этом ничего плохого в том, что в России будут введены продуктовые карточки, экономист не видит.

О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые. Несколько нет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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