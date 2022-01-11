Компания En+ Group наградила победителей соревнований по конкуру «Рождественская звезда»

Мероприятие прошло на Иркутском ипподроме и привлекло внимание многих любителей конного спорта, рассказали SIA.RU в компании.

За звание лучшего в различных номинациях боролись свыше 40 спортсменов, самому юному из которых было всего восемь лет. Свои выступления они выполняли в образах сказочных персонажей. По специальному маршруту опытные всадники преодолевали препятствия высотой до 80 см. Новички демонстрировали навыки в программах «Кавалетти» и «Крестики».

По словам заместителя директора Иркутского ипподрома Татьяны Уколовой, выступающие показали не только отличные навыки верховой езды, но и творческое начало, создав атмосферу праздника и подарив отличное настроение зрителям и жюри.

– Очень хорошо, что первые календарные конноспортивные соревнования в 2022 году мы открываем совместно с En+ Group. Ранее компания, а также исполнительная и законодательная власть, приложили немало усилий, чтобы спасти ипподром, подарив надежду сотням людей на то, что он будет развиваться и возвращать себе былую славу.

Призеры соревнований получили памятные подарки от En+ Group, а все участники соревнований – сладкие призы от Иркутского ипподрома.