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Акционеры проголосовали против выплаты дивидендов «Русала» за девять месяцев

Ранее Гонконгская биржа опубликовала сообщение о том, что совет директоров компании не может предоставить отчетность за данный период, сообщает ТАСС.

Вместе с тем совет директоров утвердил проведение внеочередного собрания акционеров 10 января 2022 года.

Напомним, что в сентябре акционеры «Русала» уже проголосовали против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года. Тогда голосование инициировало Sual Partners (владеет 25,61% производителя). В последний раз производитель выплачивал дивиденды в 2017 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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