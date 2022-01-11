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Майнеров-аферистов из Иркутска задержали в Тюмени

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Задержанные обманывали людей, интересовавшихся добычей криптовалюты, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Злоумышленники сняли офис на улице Байкальской в Иркутске. Потерпевшим они предлагали оказать помощь в майнинге: поставить оборудование, снять специальное помещение. После заключения сделок подозреваемые попытались скрыться.

Их задержали в Тюмени.

По словам злоумышленников, средства они похитили у 40 человек. Пока в полицию обратились 16 местных жителей. Точное число жертв устанавливается.

Следователи призывают пострадавших обратиться в ближайший отдел полиции. Телефон дежурной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 8 (3952) 21-68-05.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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