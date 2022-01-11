Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летней девочки в Братской больнице

Сотрудники ведомства подозревают медперсонал в халатности, рассказали SIA.RU в СК.

Расследование началось в день смерти девочки – 19 декабря. По версии следователей, сотрудники больницы не исполнили своих обязанностей в полной мере, что и повлекло смерть девочки.

Сейчас они допрашивают медперсонал и руководство медучреждения, а также свидетелей произошедшего. Изъята необходимая медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 19 декабря в Братске 14-летняя девочка умерла после отказа диспетчера скорой помощи экстренно отправить на место бригаду. В министерстве здравоохранения Иркутской области прокомментировали сообщения СМИ.