Новости

Названы главные события 2021 года

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям региона.

Большинство (64%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – стрельба в Казани, трагедия стала наиболее запоминающимися событием 2021 года для 26% опрошенных жителей Иркутской области.

Третье место среди заметных событий года занимают локдауны в июне и ноябре (25%). На четвертом месте оказался приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане (21%), на пятом – стрельба в Перми, потопы и лесные пожары в регионах страны (по 20%).

 Событие

Иркутская область

Вся Россия

Введение QR-кодов в ряде регионов РФ

64%

58%

Стрельба в Казани

26%

26%

Локдауны в июне и ноябре

25%

20%

Приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане

21%

24%

Стрельба в Перми

20%

31%

Потопы и лесные пожары в регионах страны

20%

22%

Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами

19%

17%

Всероссийская перепись населения

17%

14%

Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва

15%

7%

Летние Олимпийские игры в Токио

11%

12%

Полет первых космических туристов

11%

10%

Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов

11%

16%

Мигрантский кризис на границах Беларуси

10%

4%

Другое

10%

10%

Чемпионат Европы по футболу

8%

17%

60 лет со дня первого полета человека в космос

5%

11%

Кольцеобразное солнечное затмение

5%

9%

Церемония вручения Нобелевских премий

4%

5%

Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме

2%

4%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
67 человек заболело коронавирусом в Иркутске
Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области снижается вторую неделю подряд
Рекордное число госпитализированных с коронавирусом зафиксировано в США
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании