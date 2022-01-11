Названы главные события 2021 года

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям региона.

Большинство (64%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На втором месте – стрельба в Казани, трагедия стала наиболее запоминающимися событием 2021 года для 26% опрошенных жителей Иркутской области.

Третье место среди заметных событий года занимают локдауны в июне и ноябре (25%). На четвертом месте оказался приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане (21%), на пятом – стрельба в Перми, потопы и лесные пожары в регионах страны (по 20%).