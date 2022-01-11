Названы главные события 2021 года

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям региона.
Большинство (64%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).
На втором месте – стрельба в Казани, трагедия стала наиболее запоминающимися событием 2021 года для 26% опрошенных жителей Иркутской области.
Третье место среди заметных событий года занимают локдауны в июне и ноябре (25%). На четвертом месте оказался приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане (21%), на пятом – стрельба в Перми, потопы и лесные пожары в регионах страны (по 20%).
|
Событие
|
Иркутская область
|
Вся Россия
|
Введение QR-кодов в ряде регионов РФ
|
64%
|
58%
|
Стрельба в Казани
|
26%
|
26%
|
Локдауны в июне и ноябре
|
25%
|
20%
|
Приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане
|
21%
|
24%
|
Стрельба в Перми
|
20%
|
31%
|
Потопы и лесные пожары в регионах страны
|
20%
|
22%
|
Массовое признание СМИ и журналистов иноагентами
|
19%
|
17%
|
Всероссийская перепись населения
|
17%
|
14%
|
Единый день голосования в России, выборы в Госдуму VIII созыва
|
15%
|
7%
|
Летние Олимпийские игры в Токио
|
11%
|
12%
|
Полет первых космических туристов
|
11%
|
10%
|
Сбой в работе крупнейших соцсетей и онлайн-сервисов
|
11%
|
16%
|
Мигрантский кризис на границах Беларуси
|
10%
|
4%
|
Другое
|
10%
|
10%
|
Чемпионат Европы по футболу
|
8%
|
17%
|
60 лет со дня первого полета человека в космос
|
5%
|
11%
|
Кольцеобразное солнечное затмение
|
5%
|
9%
|
Церемония вручения Нобелевских премий
|
4%
|
5%
|
Музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердаме
|
2%
|
4%