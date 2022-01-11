Продажи беспроводных наушников выросли на 40%

МТС проанализировала рынок аудиогаджетов, исследование есть у SIA.RU.

По итогам 2021 года в России было продано 11,9 млн беспроводных наушников на сумму 51 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном – 37%.

Средняя стоимость беспроводных наушников в январе-декабре 2021 года снизилась на 2% до 4,3 тысячи рублей. На первом месте по количеству проданных устройств находится компания JBL, которая заняла 20% рынка беспроводных наушников. Следом расположились Xiaomi и Apple, с 14% и 11% соответственно. В денежном выражении лидером является Apple: по итогам года американская компания заняла 41% рынка. На втором месте JBL с 14,3%, на третьем – Samsung с 10,6%.

Спрос на проводные модели продолжает падать. В 2021 году количество купленных наушников без Bluetooth упало на 16%, а их доля в натуральном выражении составила 45%. На увеличение покупательского спроса влияет улучшение характеристик Bluetooth-гаджетов. Среднее время автономной работы беспроводных гаджетов в 2021 году увеличилось на 20% до 6,5 часов. Средняя стоимость моделей с функцией активного шумоподавления снизилась на 30% до 8000 рублей.

Самые популярные беспроводные наушники по количеству проданных экземпляров: