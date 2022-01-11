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Сессия студенческих лидеров «Я наставник» открылась в Байкальске

Школа актива проходит два раза в год. Об этом SIA.RU рассказали в региональном министерстве образования.

Летние сессии проводятся на базе одного из образовательных учреждений СПО в Иркутске, Ангарске, Байкальске, Тулуне, Саянске, Братске, Балаганске, Тулуне, Зиме.

За 18-летнюю историю прошли обучение и стажировку несколько тысяч юных активистов из числа обучающихся техникумов и колледжей нашего региона, а также студенты из Забайкальского, Красноярского, Алтайского края и Республики Бурятия.

Кроме ежегодной учебы летом, активисты собираются для обсуждения важнейших вопросов во время зимней сессии, которая традиционно с 2008 года проходит в Байкальске на базе Байкальского техникума отраслевых технологий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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