ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе Мастерчейн

ВТБ и «Ростелеком» провели первую сделку на блокчейн-платформе Мастерчейн по выдаче банковской гарантии с участием представителей среднего и малого бизнеса. Гарантия выдана по поручению ООО «Орбита».

Выдача прошла полностью в цифровом формате. «Ростелеком» подключился к платформе Мастерчейн с собственным узлом, что позволило в режиме реального времени получить выданную ВТБ гарантию с помощью программного обеспечения «Цифровые банковские гарантии» от компании «Системы распределенного реестра».

Мастерчейн − первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются отечественные средства криптографической защиты информации. Оператором платформы является компания «Системы распределенного реестра».

«Цифровая трансформация затрагивает все продуктовые направления банка ВТБ, в том числе документарный бизнес. Благодаря использованию платформы Мастерчейн мы можем расширять линейку гарантийных продуктов и улучшать качество сервиса, заметно упрощая и ускоряя процедуру для клиентов. Структурированная форма гарантии позволяет избежать ошибок и сократить сроки согласования», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

«Мы продолжаем совместно с Ассоциацией “ФинТех” работу по масштабированию применения этого уникального продукта среди новых клиентов. Диджитализация процессов в сфере выдачи банковских гарантий теперь позволит ПАО “Ростелеком” и представителям малого и среднего бизнеса осуществлять свою работу в режиме онлайн. Внедрив этот функционал, компании не только получают возможность нивелировать риски мошенничества с банковскими гарантиями, но и отказаться от бумажного документооборота, что еще раз подчеркивает важность ESG-повестки», − заявил Константин Савельев, начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

«Отказ от бумажного документооборота особенно важен для компаний с широким географическим распределением филиалов. “Ростелеком” активно внедряет новые цифровые технологии, способствующие оптимизации бизнес-процессов и обеспечивающие дополнительную безопасность данных. Таким образом, получение электронных гарантий позволит существенно упростить их верификацию, процесс взаимодействия с поставщиками и банками в случае раскрытия гарантии, а также сократит сроки заключения контрактов», − сказал Сергей Анохин, старший вице-президент − финансовый директор ПАО «Ростелеком».

«Мы рады, что такой крупный игрок как «Ростелеком» подключился к платформе Мастерчейн. Получение банковской гарантии в цифровом формате позволяет нашим клиентам значительно сократить документооборот и время на проведение сделки. Также этот процесс максимально защищен от любых мошеннических операций, так как Мастерчейн работает с использованием технологии распределенного реестра. Банк ВТБ планирует в дальнейшем расширять сеть клиентов, которые будут использовать этот способ получения банковских гарантий. Считаю, что это будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры в стране», − отметил Сергей Безбогов, руководитель департамента управления и координации технологических изменений, старший вице-президент ВТБ.

«Банковские гарантии − первый продукт нашей цифровой платформы торгового финансирования, которую мы разрабатываем для поддержки документарных и транзакционных бизнесов участников финансового рынка. В начале следующего года мы планируем дополнить сервис таможенными и налоговыми гарантиями, а также выпустить ряд новых цифровых продуктов», − прокомментировал Игорь Кузьмичев, генеральный директор ООО «Системы распределенного реестра».

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