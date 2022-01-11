Мобильный банк Новикомбанка вошел в список лучших приложений в исследовании Go Mobile

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в исследовании мобильных банков, которое ежегодно проводит digital-агентство Go Mobile, и вошел в топ-15 итогового рейтинга «Лучшее мобильное приложение» по функционалу и пользовательскому опыту. Эксперты также отметили рост аудитории приложения Новикомбанка.

Go Mobile провел анализ мобильных приложений и креативной коммуникации банков. Отчет включает в себя оценку 35 банков по 18 критериям и 107 показателям.о

Аналитики Go Mobile оценили UX мобильных прилжений по отдельным категориям. Новикомбанк занял ведущие позиции по качеству пользовательского опыта по ряду направлений. В частности, эксперты пришли к выводу, что из всех исследуемых банков функция блокировки карты лучше всего реализована в мобильном приложении Новикомбанка. Клиенты банка в случае утери или кражи карты могут за секунды заблокировать ее в мобильном банке.

В рейтинге по количеству установок приложения Новикомбанк занял 2-е место: аудитория банка за 2020–2021 год увеличилась на 1671,8%. Позитивная динамика обусловлена темпами развития розничного банковского бизнеса.

За удобный доступ к истории транзакций Новикомбанк получил 5-е место в соответствующей категории. В категории «Оплата связи и коммунальных услуг» Новикомбанк занял 6-е место среди исследуемых банков. Высокие оценки экспертов получила функция поиска оплачиваемых услуг и возможность оплаты квитанций по QR-коду.

«Мобильное приложение Новикомбанка получило высокие оценки экспертов, так как мы регулярно обновляем и улучшаем его функционал. Сейчас в мобильном банке можно подать заявку на кредитный продукт, оформить вклад, погасить кредит, сделать быстрый перевод, купить валюту, получить консультацию специалиста и не только. Удобство, простота использования и безопасность – это ключевые параметры, на которые мы ориентируемся при модернизации приложения. Мы видим, что наши клиенты активно используют дистанционные сервисы для взаимодействия с банком», - отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В итоговом рейтинге «Лучшее мобильное приложение по функционалу и клиентскому опыту (UX)» Новикомбанк занял 14-е место из 35 банков. В исследовании отмечается, что приложение — это основной канал взаимодействия с клиентами в банковской сфере. Поэтому банки стремятся упростить клиентский опыт — улучшают UX на сайтах и в приложениях.