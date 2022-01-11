Главное – финансовая стабильность. Российский бизнес назвал приоритеты на ближайшие три года

Почти половина российских компаний назвали финансовую стабильность главным стратегическим приоритетом бизнеса на следующие несколько года. Выход на новые рынки и поиски новых источников дохода, а также рост эффективности — занимают второе (37%) и третье (35%) места соответственно. Только 6% российских компаний назвали «выживание» главным приоритетом в следующие три года. Таковы результаты исследования Райффайзен Банка и аналитического агентства B2B International среди более 200 российских компаний.

В пятерку главных стратегических приоритетов вошел запуск новых продуктов и сервисов — его назвали главным 30% респондентов, а также повышение устойчивости бизнеса, оказавшееся ключевым для 22% компаний. Как показало исследование, крупный корпоративный бизнес с большей долей вероятности поставит в топ-3 приоритетов цифровую трансформацию и инновации; а средний бизнес — сокращение затрат и повышение устойчивости.

Главные стратегические приоритеты российских компаний на следующие 3 года