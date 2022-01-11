Райффайзен Банк выяснил, чем руководствуются семьи, выбирая новую квартиру

Главная причина, почему большинство россиян с детьми планируют менять жилье в ближайшее время — недостаток личного пространства, показало исследование Райффайзен Банка. В онлайн-опросе приняли участие более двух тысяч жителей восьми крупных регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. 60% респондентов планируют покупку новой квартиры в ближайшие пять лет.

Почему россияне меняют жильё и как его выбирают

Согласно данным исследования, значимых причин для смены жилья у россиян три: нужно больше пространства (75%), хочется жить в более престижном районе (12%) и иметь свою недвижимость (6%).

Главный же критерий при выборе квартиры — её площадь, а вот её стоимость — вторая по значимости причина. Интересно, что два года назад ситуация была обратной: на цену будущего жилья смотрели больше, чем на метраж. А вот удаленность недвижимости от центра города и тогда, и сейчас наименее значима. И даже при равной цене большинство выберет квартиру большей площади, а не близкую к хорошей школе или центру.

44% респондентов, представляя новую квартиру, больше всего мечтают о более просторной кухне, 32% — о дополнительной детской, а 10% о личном кабинете, который предполагается для того, чтобы была возможность побыть в тишине и посвятить время саморазвитию (45%), спокойно поработать (43%) и заняться компьютерными играми (8%).

Пространство для детей — отдельная боль. 71% родителей предпочли бы, чтобы у каждого ребенка была своя комната. 64% считают, что у них дома недостаточно места, чтобы организовать детям место для учёбы. При этом 71% уверены, что в детской недостаточно места для хранения вещей: спортивного снаряжения (57%), детской одежды (55%) и даже игрушек (45%).

Как россияне планируют приобретать новое жильё

Треть респондентов рассматривают вариант получения ипотеки на покупку квартиры, однако безотносительно сроков. 26% настроены более решительно — и собираются получить жилищный кредит в течение года, а ещё 32% — в течение ближайших двух лет. И немаловажную роль тут играет материнский (семейный) капитал.

60% родителей планируют потратить эти деньги на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы купить двух- или трёхкомнатную квартиру для семьи. Ещё 26% — тоже на ипотеку, но на недвижимость, которую будут сдавать. Только 16% оставляют субсидию на обучение детей.

К 2021 году доля россиян, которые планируют воспользоваться семейной ипотекой для покупки, выросла до 69%, а в момент запуска программы в 2019 году на льготную ставку рассчитывали 63%. Однако по-прежнему четверть опрошенных говорят, что не обладают достаточной информацией об этой программе.

«Более 50% ипотечных кредитов мы выдаем супружеским парам, что вселяет в нас уверенность, что мы помогаем им стать счастливее с помощью улучшения жилищных условий, и мы рады, что к нам обращаются за ипотечным кредитом семьи, в которых появляются дети», — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка.

Льготная ставка — 5,19% — доступна гражданам России, у которых родился ребёнок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьям, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития.

В рамках программы семейной ипотеки получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Необходимый минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России — 6 млн рублей.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробнее о семейной ипотеке в Райффайзен Банке можно узнать на сайте.

1 Подавляющие большинство респондентов старше 26 лет. Соотношение мужчин и женщин — 38% и 62% соответственно. У 60% опрошенных — два и более несовершеннолетних детей.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.