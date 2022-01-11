Годовую премию получили 3 из 10 россиян

Зарплату повышали 6 из 10 компаний.

Большинство компаний индексировали зарплаты в течение последнего года. Женщин в конце года премировали чаще, чем мужчин. В опросах (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенное экономически активное население из всех округов страны.

Полтора месяца назад, в конце ноября, 29% российских работодателей сообщали о своих планах повысить зарплату персоналу до конца 2021 года. На тот момент в течение последних 6 месяцев доход работников пересматривали 30% компаний, еще 23% делали это от полугода до года назад. Опрос, проведенный уже в наступившем 2022 году, показал, что число предприятий, где зарплата повышалась менее чем полгода назад, составило 37%, от 6 до 12 месяцев назад – еще 21%.

По данным исследования, средний размер прибавки к зарплате в течение последнего года составил 9,5%. Это на 1,5 п.п. больше, чем год назад. При этом лишь 1 из 7 опрошенных сообщил, что его зарплата была повышена на 11-25%, и только 3 человека из 100 – что рост составил от 26% до 50%. Об увеличении зарплаты более чем на 50% сообщил только 1%. Справедливой же, с точки зрения среднестатистического россиянина, является прибавка в 30%.

А вот расчет россиян на премию оправдался. Перед Новым годом получить годовой бонус надеялись 29% опрошенных, а получили его 30% – по данным исследования, проведенного в январе, это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет (годовой бонус получили 36% из них). Женщин поощряли по итогам года чаще мужчин: 34% против 26% соответственно.