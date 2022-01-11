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Продажи автомобилей с пробегом в Иркутской области выросли на 40,6%

В 2021 году продажи автомобилей с пробегом в Иркутской области выросли на 40,6% по сравнению с 2020 годом, рассказали SIA.RU эксперты Авито Авто.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе за год увеличилась на 18,3% и составила 343 000 рублей. В топ-5 наиболее продаваемых в Иркутской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) 2106.

Динамика продаж и цен на рынке

Согласно данным Авито Авто, в уходящем году продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли по большинству российских регионов, а в Иркутской области динамика роста составила +40,6%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

В 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили, в связи с кризисом полупроводников и предшествующими сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2020 годом. В Иркутской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году выросла на 18,3% по сравнению с 2020 годом и составила 343 000 рублей.

Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими  ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое – у Татарстана (385 000 рублей).

Курганская область – лидер по доступности автомобилей с пробегом. Средняя цена по итогам года в этом регионе составила 180 000 рублей. Приобрести автомобиль более бюджетно можно также в Амурской области (240 000 рублей).

Лидером по абсолютным показателям продаж, как и прежде, остается Москва и Московская область с долей в 15,95% в общефедеральных продажах. На втором месте – Краснодарский край (6,69%), на третьем – Ленинградская область (6,01%). В топ-5 регионов по числу проданных автомобилей с пробегом вошли также Татарстан (3,48%) и Ростовская область  (3,47%).

По сравнению с 2020 годом в 2021 году пятерка брендов-лидеров по доле продаж на рынке автомобилей с пробегом по России в целом не изменилась. Возглавляет рейтинг ВАЗ (LADA). На втором месте – Toyota, на третьем – Hyundai, четвертую строчку занимает Kia, а пятую – Volkswagen.

В Иркутской области в топ-5 самых продаваемых марок автомобилей с пробегом по итогам 2021 года вошли (в порядке убывания объема продаж): Toyota, ВАЗ (LADA), Nissan, Honda и Mitsubishi. 

Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом в Иркутской области, Авито Авто, 2021 год

Бренд

Доля в продажах

Средняя цена, руб.

Рост средней цены за год

Toyota

29,4%

340 000

6,6%

ВАЗ (LADA)

14,2%

80 000

14,3%

Nissan

10,5%

349 000

22,5%

Honda

6,8%

360 000

12,9%

Mitsubishi

3,4%

479 000

11,4%

Что касается моделей, в топ-5 самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в Иркутской области вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) 2106.

Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом в Иркутской области, Авито Авто, 2021 год

Бренд

 

Модель

Средняя цена, руб

Динамика средней цены за  год

1

Toyota

Corolla

200 000

-5,7%

2

Toyota

Camry

600 000

17,6%

3

ВАЗ (LADA)

2107

70 000

1,4%

4

ВАЗ (LADA)

4x4 (Нива)

150 000

0,0%

5

ВАЗ (LADA)

2106

45 000

12,5%

6

Toyota

Mark II

230 000

4,5%

7

Ford

Focus

450 000

7,1%

8

Toyota

RAV4

1 068 000

35,2%

9

Hyundai

Solaris

673 000

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10

Toyota

Caldina

199 000

-0,5%
 

По России в целом по итогам 2021 года автомобили малого (B) класса с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых – 26,62%. Продолжает расти сегмент SUV: по сравнению с прошлым годом доля в продажах кроссоверов и внедорожников выросла с 19,69% до 19,99%. Четвертое место у больших семейных автомобилей (D) с долей в 7,14% продаж.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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