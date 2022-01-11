В 2021 году продажи автомобилей с пробегом в Иркутской области выросли на 40,6% по сравнению с 2020 годом, рассказали SIA.RU эксперты Авито Авто.
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе за год увеличилась на 18,3% и составила 343 000 рублей. В топ-5 наиболее продаваемых в Иркутской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) 2106.
Динамика продаж и цен на рынке
Согласно данным Авито Авто, в уходящем году продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли по большинству российских регионов, а в Иркутской области динамика роста составила +40,6%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.
В 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили, в связи с кризисом полупроводников и предшествующими сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2020 годом. В Иркутской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году выросла на 18,3% по сравнению с 2020 годом и составила 343 000 рублей.
Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое – у Татарстана (385 000 рублей).
Курганская область – лидер по доступности автомобилей с пробегом. Средняя цена по итогам года в этом регионе составила 180 000 рублей. Приобрести автомобиль более бюджетно можно также в Амурской области (240 000 рублей).
Лидером по абсолютным показателям продаж, как и прежде, остается Москва и Московская область с долей в 15,95% в общефедеральных продажах. На втором месте – Краснодарский край (6,69%), на третьем – Ленинградская область (6,01%). В топ-5 регионов по числу проданных автомобилей с пробегом вошли также Татарстан (3,48%) и Ростовская область (3,47%).
По сравнению с 2020 годом в 2021 году пятерка брендов-лидеров по доле продаж на рынке автомобилей с пробегом по России в целом не изменилась. Возглавляет рейтинг ВАЗ (LADA). На втором месте – Toyota, на третьем – Hyundai, четвертую строчку занимает Kia, а пятую – Volkswagen.
В Иркутской области в топ-5 самых продаваемых марок автомобилей с пробегом по итогам 2021 года вошли (в порядке убывания объема продаж): Toyota, ВАЗ (LADA), Nissan, Honda и Mitsubishi.
Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом в Иркутской области, Авито Авто, 2021 год
|
Бренд
|
Доля в продажах
|
Средняя цена, руб.
|
Рост средней цены за год
|
Toyota
|
29,4%
|
340 000
|
6,6%
|
ВАЗ (LADA)
|
14,2%
|
80 000
|
14,3%
|
Nissan
|
10,5%
|
349 000
|
22,5%
|
Honda
|
6,8%
|
360 000
|
12,9%
|
Mitsubishi
|
3,4%
|
479 000
|
11,4%
Что касается моделей, в топ-5 самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в Иркутской области вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) 2106.
Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом в Иркутской области, Авито Авто, 2021 год
|
№
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена, руб
|
Динамика средней цены за год
|
1
|
Toyota
|
Corolla
|
200 000
|
-5,7%
|
2
|
Toyota
|
Camry
|
600 000
|
17,6%
|
3
|
ВАЗ (LADA)
|
2107
|
70 000
|
1,4%
|
4
|
ВАЗ (LADA)
|
4x4 (Нива)
|
150 000
|
0,0%
|
5
|
ВАЗ (LADA)
|
2106
|
45 000
|
12,5%
|
6
|
Toyota
|
Mark II
|
230 000
|
4,5%
|
7
|
Ford
|
Focus
|
450 000
|
7,1%
|
8
|
Toyota
|
RAV4
|
1 068 000
|
35,2%
|
9
|
Hyundai
|
Solaris
|
673 000
|
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|
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|
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|
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|
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По России в целом по итогам 2021 года автомобили малого (B) класса с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых – 26,62%. Продолжает расти сегмент SUV: по сравнению с прошлым годом доля в продажах кроссоверов и внедорожников выросла с 19,69% до 19,99%. Четвертое место у больших семейных автомобилей (D) с долей в 7,14% продаж.