В 2021 году продажи автомобилей с пробегом в Иркутской области выросли на 40,6% по сравнению с 2020 годом, рассказали SIA.RU эксперты Авито Авто.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе за год увеличилась на 18,3% и составила 343 000 рублей. В топ-5 наиболее продаваемых в Иркутской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) 2106.

Динамика продаж и цен на рынке

Согласно данным Авито Авто, в уходящем году продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли по большинству российских регионов, а в Иркутской области динамика роста составила +40,6%. На интерес к рынку автомобилей с пробегом в значительной степени повлияла ситуация с нехваткой новых автомобилей от производителей.

В 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили, в связи с кризисом полупроводников и предшествующими сбоями в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2020 годом. В Иркутской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году выросла на 18,3% по сравнению с 2020 годом и составила 343 000 рублей.

Хабаровский край оказался в топе регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом с показателем 615 000 рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Московская и Ленинградская области со средними ценами по итогам года 535 000 рублей и 479 000 рублей соответственно. Четвертое место у Новосибирской области (450 000 рублей), пятое – у Татарстана (385 000 рублей).

Курганская область – лидер по доступности автомобилей с пробегом. Средняя цена по итогам года в этом регионе составила 180 000 рублей. Приобрести автомобиль более бюджетно можно также в Амурской области (240 000 рублей).

Лидером по абсолютным показателям продаж, как и прежде, остается Москва и Московская область с долей в 15,95% в общефедеральных продажах. На втором месте – Краснодарский край (6,69%), на третьем – Ленинградская область (6,01%). В топ-5 регионов по числу проданных автомобилей с пробегом вошли также Татарстан (3,48%) и Ростовская область (3,47%).

По сравнению с 2020 годом в 2021 году пятерка брендов-лидеров по доле продаж на рынке автомобилей с пробегом по России в целом не изменилась. Возглавляет рейтинг ВАЗ (LADA). На втором месте – Toyota, на третьем – Hyundai, четвертую строчку занимает Kia, а пятую – Volkswagen.

В Иркутской области в топ-5 самых продаваемых марок автомобилей с пробегом по итогам 2021 года вошли (в порядке убывания объема продаж): Toyota, ВАЗ (LADA), Nissan, Honda и Mitsubishi.

Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом в Иркутской области, Авито Авто, 2021 год

Бренд Доля в продажах Средняя цена, руб. Рост средней цены за год Toyota 29,4% 340 000 6,6% ВАЗ (LADA) 14,2% 80 000 14,3% Nissan 10,5% 349 000 22,5% Honda 6,8% 360 000 12,9% Mitsubishi 3,4% 479 000 11,4%

Что касается моделей, в топ-5 самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в Иркутской области вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и ВАЗ (LADA) 2106.

Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом в Иркутской области, Авито Авто, 2021 год

№ Бренд Модель Средняя цена, руб Динамика средней цены за год 1 Toyota Corolla 200 000 -5,7% 2 Toyota Camry 600 000 17,6% 3 ВАЗ (LADA) 2107 70 000 1,4% 4 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 150 000 0,0% 5 ВАЗ (LADA) 2106 45 000 12,5% 6 Toyota Mark II 230 000 4,5% 7 Ford Focus 450 000 7,1% 8 Toyota RAV4 1 068 000 35,2% 9 Hyundai Solaris 673 000 Читайте также: Новогодние каникулы в Иркутской области прошли без вспышки коронавируса – Кобзев 67 человек заболело коронавирусом в Иркутске 27,0% 10 Toyota Caldina 199 000 -0,5%

По России в целом по итогам 2021 года автомобили малого (B) класса с небольшим отрывом опередили по продажам автомобили среднего (С) класса: на долю первых пришлось 26,77%, на долю вторых – 26,62%. Продолжает расти сегмент SUV: по сравнению с прошлым годом доля в продажах кроссоверов и внедорожников выросла с 19,69% до 19,99%. Четвертое место у больших семейных автомобилей (D) с долей в 7,14% продаж.