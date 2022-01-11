Каким россияне видят идеальное увольнение

Достойное увольнение, по мнению россиян, – это не только взаимные благодарности, завершение проектов и выполнение требований ТК, но и когда руководство зовет обратно и приглашает на корпоративы. В открытом опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob россияне из всех округов страны рассказали, как, по их мнению, выглядит правильное увольнение по инициативе работника.

Для 41% респондентов «уволиться красиво» – это сохранить хорошие отношения с работодателем, уйти без обид и конфликтов. 13% россиян считают, что это значит выиграть в переговорах о величине выходного пособия. 9% говорят о том, что следует заранее предупредить работодателя о своем уходе, дать возможность найти замену. 5% уверены, что важно устроить прощание со старым коллективом, 4% – завершить все проекты и выполнить все обязательства. «Уволиться достойно» для 3% респондентов значит поблагодарить руководство и коллег, для 2% – выполнить со своей стороны все требования ТК РФ (в частности, отработать положенные по закону 2 недели, передать дела), еще для 2% – оставить о себе хорошие воспоминания в коллективе.

Также по 2% россиян считают достойным увольнение, когда работодатель зовет обратно, благодарит за выполненную работу, дает хорошие рекомендации и приглашает на корпоративные мероприятия. Другие способы уволиться правильно назвали 24% опрошенных, среди них – прощальные письма, исправление своих ошибок, обещание оставаться на связи по рабочим вопросам и честная позиция «оставить все наработанное на старой работе» (например, контакты партнеров, клиентские базы) и проч.

Женщины чаще мужчин считают, что «красиво уволиться» значит уйти без взаимных претензий, обид и конфликтов с работодателем: 49% против 34% соответственно. Мужчины чаще говорили о необходимости закончить все проекты: 6% против 3% среди женщин.