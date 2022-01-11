Подростки спасли детей на пожаре в селе Введенщина Шелеховского района

Во время возгорания в дома находилась беременная женщина и двое маленьких детей. Виктор Носонов и Данил Мазур проходили неподалеку, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Парни услышали женский голос и бросились на помощь.

Как рассказал Данил, дым шел от веранды, и вход в дом уже был охвачен огнём. Сквозь приоткрытое пластиковое окно женщина звала на помощь. Полностью открыть окно не получалось, тогда вместе мы разбили окно. Я залез в дом и помог выбраться женщине на улицу, затем, одного за другим, подал через окно малышей. Мой друг, принимал их снаружи, потом он тоже залез в дом, и мы вместе вытащили документы и кое-что из техники. Внутри было всё в дыму, ничего не видно. Нос и рот закрывали одеждой.

Пожарные погасили возгорание. Причиной пожара стало короткое замыкание на веранде. Накануне хозяйка дома замечала перебои с электроэнергией. Юными героями оказались ученики 9 класса ООШ №11 села Введенщина. В МЧС планируют поощрить молодых людей.