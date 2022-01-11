Новогодние каникулы в Иркутской области прошли без вспышки коронавируса – Кобзев

30% ковидных коек остаются свободными. Всего в Приангарье на 11 января развернуто 4 393 койки, рассказали SIA.RU в администрации области.

– Праздничные дни прошли достаточно спокойно. Отмечается снижение заболеваемости как по ковиду, так и по ОРВИ. У нас есть запас коечного фонда. Но с учётом высокой скорости распространения нового штамма омикрон крайне важно региональной системе здравоохранения быть готовым к увеличению количества заболевших. Поэтому сокращать ковидные койки пока рано, – говорит губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, что за новогодние каникулы в Иркутской области от коронавируса вакцинировались 2349 человек первым компонентом и 7932 человек вторым компонентом, еще 3765 человек привились «Спутником Лайт».