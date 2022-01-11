С 1 января 2022 года ряд пособий и компенсаций предоставляет Пенсионный фонд

Ранее их выдавал Роструд, рассказали в SIA.RU ПФР.
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на основании более 17 тысяч выплатных дел.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.