С 1 января 2022 года ряд пособий и компенсаций предоставляет Пенсионный фонд

Ранее их выдавал Роструд, рассказали в SIA.RU ПФР.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на основании более 17 тысяч выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:

неработающим гражданам, имеющим детей;

лицам, подвергшимся воздействию радиации;

реабилитированным лицам;

инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.