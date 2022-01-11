В 2021 году новое оборудование и посуду закупили в 40 иркутских школ

Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов во время рабочей поездки в школу № 32, которая находится в Нижней Лисихе.

Кроме того, в 2021 году на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов был проведен капремонт пищеблоков в четырех иркутских школах: № 12, 65, 43, 11. Еще две столовые в школах № 14 и № 20 отремонтировали за счет муниципальных средств. В этом году планируется провести модернизацию пищеблоков в пяти общеобразовательных учреждениях: СОШ № 6, 35, 55, 21, 63.

Руслан Болотов отметил, что в районе Нижней Лисихи планируется строительство новой школы.

– Cейчас в школу № 32 ходят ребята из микрорайона Байкальский, новостроек в Нижней Лисихе. В районе улицы Верхняя набережная планируем построить трехэтажную школу мощностью 1650 мест. Сейчас идет стадия оформления земельного участка. Это разгрузит школу № 32, – сообщил мэр.