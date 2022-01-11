Незаконную рубку леса на 90 млн рублей выявили в районе Братского водохранилища

ГУ МВД России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту незаконной рубки древесины на территории Падунского лесничества в границах водоохранной зоны Братского водохранилища, ущерб оценивается в 90 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, неустановленные должностные лица, в чьи обязанности входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования, заключили договоры на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, а также обустройству противопожарных разрывов. Документы были оформлены с использованием недостоверных сведений.

Во время прокурорской проверки было выявлено, что договоры заключались неправомерно, решением Арбитражного суда Иркутской области сделки признаны недействительными. Создание противопожарных разрывов на территории Падунского лесничества неправомерно, поскольку в этих местах рубки запрещены, а леса находятся под защитой.

Сейчас ведется поиск лиц, которые причастны к этим преступлениям. Уголовные дела возбуждены по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», санкции которых предусматривают до 5 и 7 лет лишения свободы соответственно.