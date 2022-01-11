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Домашний арест продлили бывшей главе Минздрава Иркутской области

Иркутский областной суд продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой до 4 февраля.

Ледяеву, ушедшую с поста министра здравоохранения в начале ноября 2020 года, задержали 30 ноября. Ей и еще четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Под домашним арестом она находится почти год, с 27 января 2021 года. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, будучи главой регионального минздрава, её сын и несколько других лиц похитили из бюджета Прибайкалья около 25 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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