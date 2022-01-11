Стоимость проезда во всех автобусах Усолья-Сибирского повысят с 15 января

Стоимость проезда на всех городских автобусных маршрутах общественного транспорта в городе Усолье-Сибирском Иркутской области повысится с 25 до 30 рублей, сообщает IRK.RU со ссылкой на руководителя частной компании-перевозчика Ивана Оськина.

«Мера вызвана подорожанием ГСМ, автозапчастей и ростом МРОТ, в результате чего повышаются налоговые отчисления предприятия», – поясняет агентство.

По данным на 11 января, в Иркутской области самая высокая стоимость проезда в автобусе по городу наблюдается в Ангарске. Она составляет 35 рублей, цена выросла в конце 2021 года.