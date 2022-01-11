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Шойгу потребовал ограничить зарубежные командировки из-за омикрона

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил ограничить загранкомандировки и отпуска военных из-за появления омикрон-варианта коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК.

– Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками, – заявил Шойгу.

Министр также поставил задачу руководителям образовательных учреждений ведомства усилить контроль за экспресс-тестированием и изоляцией курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с отдыха.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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