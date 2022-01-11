Рекордное количество новых ТЦ планируют ввести в Москве в 2022 году

В 2022 году в Москве девелоперами анонсировано открытие 30 новых торговых центров, что является максимальным значением за всю историю столичного ритейла. Эксперты отмечают все больший фокус на торговые центры районного масштаба.

До этого наибольший годовой ввод по количеству ТЦ был зафиксирован в предкризисном 2013 году, тогда открылось 18 ТЦ, а в среднем столичный рынок прирастал на 11 объектов ежегодно.

В 2020-2023 г. преобладающую долю ввода занимают мало- и среднеформатные объекты, усиливая тренд значимости объектов шаговой доступности, всё меньшую долю в количественном выражении занимают крупноформатные объекты.

Объем ввода новых торговых площадей в качественных ТЦ Москвы по итогам 2021 г. составил 281 тыс. кв. м, что на 28% меньше показателя 2020 г. и на 19% больше 2019 г.

По оценкам Colliers, средняя текущая вакантность на рынке торговой недвижимости Москвы составляет порядка 11,5%, увеличившись по сравнению с 2020 г. на 0,8%, и имеет тенденцию к дальнейшему росту из-за ввода новых объектов, а также из-за принятия Закона «О QR-кодах в общественных местах».

Анна Никандрова, партнер Colliers: «В связи с тем стрессом, который испытывает ритейл сегмент в текущей ситуации, ключевое значение для каждого функционирующего торгового объекта играет принятие быстрых и грамотных решений со стороны управляющих компаний. Что касается нового ввода торговых площадей, то он всё больше смещается в места концентрации жилой застройки – роль малоформатных торговых центров как центров притяжения локальной аудитории для совершения ежедневных покупок и экономии личного времени, новых мест качественного досуга и удаленной работы, усиливается. Также продолжает активно развиваться тренд на реализацию торговой функции в составе транспортно-пересадочных узлов».