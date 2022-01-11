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Число случаев заражения штаммом «Омикрон» в РФ за праздники выросло втрое – Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявила, что число случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» в России за новогодние праздники выросло втрое, пишет ТАСС.

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«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – сказала она.

По словам Поповой, в целом заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 19,4% за первую неделю 2022 года.

Напомним, новый штамм ковида «Омикрон» был обнаружен и в Иркутской области – на данный момент официально подтверждено два случая, инфекцию выявили у детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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