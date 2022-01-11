Квадратный метр новостроек подорожал в России за год на 32%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» выяснили, что цены на новостройки побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России на треть. В исследовании учитывались данные 70 городов с населением более 300 тыс. человек.

«Больше всего за год подорожал квадратный метр в Сочи – практически вдвое. Это произошло из-за моратория на новое строительство, которое объявлено в городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, а на оставшиеся застройщики поспешили поднять ценовую планку почти до уровня столичной недвижимости. Похожая ситуация в Краснодаре, где рост составил за год 83,4%», – рассказали аналитики.

В десятку самых подорожавших городов вошли также Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).

Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2%), Нижний Тагил (+7,4%), Махачкала (+9,1%), Тула (+15,6%), Курган (+15,9%), Екатеринбург (+16,3%), Ижевск (+16,9%), Набережные Челны (+18,1%), Якутск (+18,1%) и Смоленск (+18,1%).

Квадратный метр в новостройках Иркутска за год подорожал на 22%, до 102,1 тысячи рублей. Средняя цена квартиры здесь – 4,8 млн рублей.

Столичные регионы оказались в середине списка. Москва достигла ценника 310 890 руб./кв. м (+26,5%), Московская область – 155 466 руб./кв. м (+39,6%), Санкт-Петербург – 197 423 руб./кв. м (+31,3%), Ленинградская область – 130 188 руб./кв. м (+36,9%).

Средняя цена предложения квартиры в новостройке, по данным «Мира квартир», выросла за год в 68 городах из 70, в двух городах она немного снизилась: в Нижнем Тагиле (–6,2%) и Хабаровске (–4,2%).

В целом по стране за год средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 93 563 руб./кв. м (+32,3%), средняя цена квартиры – 5,13 млн рублей (+28,1%).