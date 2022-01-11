Регионы России смогут получить по 250 млн рублей на развитие туризма в исторических городах

Правительство РФ сообщило, что с 2022 года регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов – для этого будет создан конкурс. Средний размер гранта – 250 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

«Претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города – единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью», – пояснили власти.

К рассмотрению принимаются проекты, разработанные для городов с численностью населения от 5 тысяч до 2 млн человек. Сам проект должен охватывать территорию площадью до 100 га. Победителей конкурса будет определять Ростуризм.

Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году единое привлекательное культурно-историческое пространство будет создано в 52 городах России.