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Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»

Итальянская банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении российского банка «Открытие». По информации Bloomberg, группа наняла консультанта для изучения бухгалтерии и ожидает, что проверка будет завершена в течение нескольких недель.

ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (работает под брендом «банк "Открытие"») с 2017 года находится под контролем Центробанка. Ранее он был крупнейшим частным банком страны, прошел процедуру санации. В 2007 году был сформирован путем слияния десяти банков разного масштаба.

UniCredit пообещал рассмотреть возможность слияний и поглощений при условии, что они увеличат акционерную стоимость. Банк уже имеет значительный бизнес в Центральной и Восточной Европе. В июне наблюдательный совет «Открытия» назначил новым членом Михаила Алексеева. Господин Алексеев был председателем правления российского ЮниКредит Банка с 2008 по 2020 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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