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Пенсии в РФ могут проиндексировать в ближайшее время

Это произойдет на фоне повышенной инфляции. Передают «Известия» слова кандидата экономических наук Евгения Иванова.

«Если Путин сказал, что индексация произойдет и разницу с инфляцией компенсируют – значит так и будет. Перед какими-либо внебюджетными выплатами необходимо соблюсти ряд процедур, найти самый подходящий способ для выдачи этих денег», – рассказал он.

При этом в перспективе намечаются два пути компенсации итогового роста цен: посредством единовременных выплат и частичных. Так или иначе перед правительством встает вопрос реализации индексации, отметил Иванов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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