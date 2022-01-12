Пенсии в РФ могут проиндексировать в ближайшее время

Это произойдет на фоне повышенной инфляции. Передают «Известия» слова кандидата экономических наук Евгения Иванова.

«Если Путин сказал, что индексация произойдет и разницу с инфляцией компенсируют – значит так и будет. Перед какими-либо внебюджетными выплатами необходимо соблюсти ряд процедур, найти самый подходящий способ для выдачи этих денег», – рассказал он.

При этом в перспективе намечаются два пути компенсации итогового роста цен: посредством единовременных выплат и частичных. Так или иначе перед правительством встает вопрос реализации индексации, отметил Иванов.