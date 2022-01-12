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Заболеваемость коронавирусом спадет после вспышки «омикрона» – Билл Гейтс

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Большинство тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не привился, считает он.

Распространение штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что впоследствии число случаев заражения COVID-19 в мире пойдет на спад, считает основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

«Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп», – передает его цитату РБК.

По мнению Гейтса, из-за омикрон-штамма у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться минимум на протяжении года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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