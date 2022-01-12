Строительство Иркутского завода полимеров застраховали на 203,6 млрд рублей

Дочерняя компания Сбера «СберСтрахование» совместно с компаниями «Ингосстрах» и «Росгосстрах» заключили договор по страхованию строительства Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании). Договор страхования на общую страховую сумму более 203,6 млрд рублей заключен на шесть лет и покрывает риски как на период строительства и проведения пусконаладочных работ, так и в течение гарантийного обслуживания сданных в эксплуатацию объектов.

Михаил Волков, генеральный директор «СберСтрахование»:

– Развитие отечественной промышленности критически важно для устойчивого экономического развития страны. Иркутский завод полимеров может не только наладить производство полиэтиленов, но и даст региону тысячи рабочих мест. При реализации таких масштабных проектов важно быть уверенным, что в случае непредвиденной ситуации риски будут нивелированы. Партнерство с крупнейшими игроками страхового рынка позволяет объединить наши ресурсы, экспертизу и опыт страхования строительно-монтажных работ, что обеспечивает наилучшее предложение и качество сервиса для клиента. Уже сейчас мы договорились о возможности расширения страхового покрытия сверх оговоренной суммы на 10%, а в будущем планируем развивать наше партнерство с ИНК и дальше.

Андрей Ларкин, генеральный директор «Ингосстрах»:

– Наша компания рада принять участие в страховании одного из крупнейших проектов в российской химической промышленности. «Ингосстрах» сформировал солидный уровень экспертизы и опыта в области страхования крупных промышленных объектов. Благодаря этому совместно с нашими партнерами мы разработали программу страхования, включающую широкий перечень рисков и обеспечивающую надежную страховую защиту.

Алексей Володин, член правления, заместитель генерального директора по корпоративному страхованию «Росгосстраха»:

– Мы понимаем всю значимость этого проекта не только для экономики Иркутской области, но и страны в целом. Строительство подобных объектов, как правило, очень капиталоёмкое - при его осуществлении используются уникальные и технологически сложные приемы, и длительное по срокам реализации самого проекта. В то же время любому строительству, независимо от масштабов, сопутствуют риски. Страховой случай на таком объекте может не только увеличить сроки его ввода в эксплуатацию, но и существенно повысить затраты. Современный строительный бизнес – достаточно высокотехнологичный, поэтому к участию в страховании сложных проектов должны допускаться страховщики, имеющие релевантный опыт работы на этом рынке и высокую финансовую устойчивость.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тыс. т товарной продукции в год. К строительству привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering, которая отвечает за проектирование, поставку оборудования и материалов. Генеральным подрядчиком по строительству установок полиэтилена и этилена выступает компания Gemont. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.