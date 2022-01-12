Объём сделок с недвижимостью «Метр квадратный» достиг 1 трлн рублей

По итогам 2021 года объём сделок с недвижимостью, проведенных через экосистему «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), вырос в 5 раз и достиг 1 трлн рублей. Общее число сделок с квартирами за год выросло в 6 раз и составило порядка 265 тысяч, рассказали SIA.RU в банке.

В текущем году «Метр квадратный» активно переводил клиентский опыт проведения сделок с недвижимостью в цифровой формат, развивая электронные сервисы. На рынке первичного жилья с использованием одного или нескольких сервисов экосистемы совершается более 12% сделок. Платформа впервые представила полностью цифровой способ приобретения квартиры – от поиска объекта и подбора лучшего предложения по ипотеке (при необходимости) до оформления сделки и организации ремонта. Компания запустила сервис «Cделка онлайн», который позволяет частным риелторам и агентствам недвижимости дистанционно подготовить сделку на вторичном рынке, а также разработала новый оцифрованный сервис для риелторов. Он показывает цепочку из нескольких сделок по продаже и покупке жилых объектов, благодаря чему риелторы и агентства недвижимости смогут сократить процесс оформления сделок с несколькими участниками до 1 часа.

В 2021 году «Метр квадратный» вывел на российский рынок универсальное API онлайн-сделки с недвижимостью с интеграцией сразу по двум продуктам: сервису безопасных расчётов (СБР) и электронной регистрации (ЭР). Нововведение позволило партнёрам-застройщикам и агентствам недвижимости в среднем в 30 раз быстрее формировать сделки купли-продажи недвижимости. Новый продукт не только экономит время участников сделки минимум в пять раз, но и повышает безопасность операций с недвижимостью. Данные по сделке остаются в личном кабинете и не пересылаются участниками через индивидуальные каналы коммуникации, например, по электронной почте.

К концу года компания расширила своё присутствие на всю Россию и вышла с услугой поиска недвижимости в 76 регионах России. Сервисы для дома от партнёров экосистемы стали доступны в ВТБ Онлайн, благодаря чему клиенты банка могут заказать дизайн интерьера, предчистовую отделку или ремонт квартиры под ключ.

«”Метр квадратный” – сравнительно молодая компания на рынке недвижимости, но при этом мы уже занимаем его значимую долю: каждая восьмая квартира в новостройках продаётся с использованием наших сервисов. В этом году мы совершили рывок и по объёму сделок. За год он достиг 1 трлн рублей, можно сказать, мы «заселили» целый мегаполис. Мы активно поддерживаем тренд по цифровизации рынка недвижимости и значительно упрощаем процесс покупки квартиры. В следующем году рассчитываем запустить продукты, позволяющие приобрести объекты в офисах агентств недвижимости как за собственные средства, так и с ипотекой. Продолжим развивать работу на вторичном рынке за счёт разработки сервисов для профессиональных и индивидуальных участников. В 2022 году с помощью «Метра квадратного» жилищные условия смогут улучшить порядка 500 тысяч российских семей, сервисами платформы смогут воспользоваться свыше 370 тысяч человек, а ежемесячная посещаемость платформы достигнет 10 млн человек», – комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.