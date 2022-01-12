Труднее всего найти работу в Иркутской области топ-менеджерам и молодым специалистам

В конце прошлого года количество вакансий, открытых в Иркутской области, по данным (есть у SIA.RU) hh.ru, выросло на 63% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Какие специалисты требуются чаще всего

Чаще всего компании искали специалистов профессиональной сферы «Продажи» – на них пришлось 25% от всех предложений о работе. На втором месте по востребованности среди работодателей оказались представители сферы строительства и недвижимости (16% всех вакансий), на третьем месте – рабочий персонал и водители (по 16%). Также работодатели показали высокую заинтересованность в специалистах из профессиональных сфер «Производство», «Административный персонал», «Информационные технологии», «Медицина, фармацевтика», и «Добыча сырья».

Какую работу ищут иркутяне

Среди жителей Иркутской области наибольшей популярностью пользовались почти же самые сферы, за некоторым исключением. Так, лидером по числу открытых резюме стала сфера «Начало карьеры, студенты» – это 22% от всех соискателей в регионе. На втором месте – «Продажи» (11%), на третьем – «Административный персонал» (8%). Также соискатели активно размещали резюме в сферах «Транспорт», «Производство», «Рабочий персонал», «Бухгалтерия», «Информационные технологии», «Строительство, недвижимость» и «Высший менеджмент». В целом в декабре в регионе было открыто на 6% больше резюме, чем год назад.

Кому сложнее всего найти работу

«Проще всего в Иркутской области найти работу строителям и специалистам по недвижимости, медикам, а также представителям рабочего персонала – здесь конкуренция почти отсутствует, и на одну вакансию приходится не больше одного резюме. Данные специальности входят в число дефицитных. И, наоборот, сложнее всего трудоустроиться начинающим и молодым специалистам, а также управленцам и руководителям. На одну вакансию для специалистов без опыта работы приходится, в среднем, 7,4 резюме, а конкуренция среди топ-менеджеров – 5,6 резюме на вакансию, это самые высокие показатели в области», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.